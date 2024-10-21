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رئيس وزراء لبنان: لا بديل عن القرار 1701 لكن يمكن أن تلحق به “تفاهمات جديدة”

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بيروت (رويترز) – نقل بيان صادر عن مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي عنه القول إنه لا بديل عن القرار رقم 1701 الصادر عن الأمم المتحدة.

وقال وفقا للبيان “لا بديل عن القرار 1701 ولا وجود لقرار أممي جديد، لكن يمكن أن تلحق بهذا القرار تفاهمات جديدة” من أجل تنفيذه.

ويعطي القرار الصادر عن مجلس الأمن عام 2006 قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة تفويضا لمساعدة الجيش اللبناني على الحفاظ على منطقة الحدود الجنوبية مع إسرائيل خالية من الأسلحة أو نشاط المسلحين غير التابعين للدولة اللبنانية.

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