رئيس وزراء لبنان يحذر من جر البلاد إلى “مغامرات”

بيروت 28 فبراير شباط (رويترز) – قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم السبت إنه لن يقبل أن يجر أي شخص “البلاد في مغامرات تهدد أمنها ووحدتها”، وذلك في رسالة غير مباشرة إلى جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران.

وأضاف سلام في بيان أرسله إلى رويترز “أمام ما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، أعود وأناشد جميع اللبنانيين أن يتحلوا بالحكمة والوطنية، واضعين مصلحة لبنان واللبنانيين فوق أي حساب”.

وخاض حزب الله العديد من الصراعات مع إسرائيل منذ تأسيسه على أيدي الحرس الثوري الإيراني في 1982.

وأوردت رويترز يوم الثلاثاء أن إسرائيل حذرت لبنان من أنها ستشن هجوما عنيفا على البلاد، مستهدفة البنية التحتية المدنية، بما فيها المطار، في حال مشاركة حزب الله في أي حرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد سلام في بيانه “أكرر أننا لن نقبل أن يُدخل أحد البلاد في مغامرات تهدد أمنها ووحدتها”.

ووجهت إسرائيل ضربات قوية لحزب الله خلال حرب عام 2024، وقتلت زعيم الجماعة السابق حسن نصر الله والآلاف من مقاتليها، ودمرت جزءا كبيرا من ترسانتها.

