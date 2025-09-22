The Swiss voice in the world since 1935
رئيس وزراء مالطا: سنعترف رسميا بدولة فلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

فاليتا (رويترز) – أعلن مكتب رئيس الوزراء في مالطا أن البلاد ستعترف رسميا بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الاثنين، لتنضم مالطا بذلك إلى مجموعة من الدول في اتخاذ هذه الخطوة.

واعترفت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال يوم الأحد بدولة فلسطينية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حل الدولتين من أجل إنهاء الحرب في غزة. ومن المتوقع أن تتخذ فرنسا وعدة دول أخرى القرار نفسه يوم الاثنين.

وكان رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا قد أعلن لأول مرة عن خطط الاعتراف بدولة فلسطينية في مايو أيار.

وللجزيرة الواقعة في البحر المتوسط والعضو بالاتحاد الأوروبي تاريخ من مساندة القضايا الفلسطينية وتدعم الجهود الرامية إلى حل الدولتين، لكنها تحتفظ في الوقت نفسه بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وعاشت زوجة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في الجزيرة لعدة سنوات.

وفي وقت متأخر من يوم الأحد، أشاد أبيلا في منشور على فيسبوك بتسليم شحنة من الطحين تبرعت بها مالطا إلى غزة “عشية اعتراف مالطا بدولة فلسطينية”.

وقال إن الاعتراف بدولة فلسطينية أمر “تاريخي” وإن مالطا لا تزال ملتزمة تجاه التوصل إلى سلام في المنطقة.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

