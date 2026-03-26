رئيس وزراء ماليزيا: إيران ستسمح لناقلاتنا بعبور مضيق هرمز
كوالالمبور 26 مارس آذار (رويترز) – قال أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا اليوم الخميس إنه أجرى محادثات مع قادة إيران ومصر وتركيا ودول أخرى في المنطقة وإنه يجري حاليا السماح لناقلات ماليزية بعبور مضيق هرمز.
وشكر أنور في خطاب بثه التلفزيون الرئيس الإيراني على السماح بعبور الناقلات.
وأضاف “نحن الآن بصدد الإفراج عن ناقلات النفط الماليزية والعاملين عليها حتى يتمكنوا من مواصلة رحلتهم إلى وطنهم”.
وتابع أنور أنه تحدث مع إيران ودول أخرى في إطار الجهود الرامية إلى السلام في الشرق الأوسط.
ومضى قائلا ” الأمر ليس سهلا، إذ تشعر إيران بأنها تعرضت للخداع مرارا وتجد صعوبة في قبول خطوات نحو السلام دون ضمانات أمنية واضحة وملزمة”.
وأضاف أن الحكومة الماليزية ستحافظ على دعم أسعار النفط، لكنها تتخذ خطوات لتخفيف تأثير انقطاع الإمدادات، بما في ذلك تخفيض الحصص الشهرية من الوقود المدعوم.
وقال ” مضطرون الآن إلى إدارة الوضع لأن تبعات إغلاق مضيق هرمز والحرب، وتوقف إمدادات النفط والغاز، كلها تؤثر علينا”.
(إعداد سلمى نجم وأحمد هشام للنشرة العربية )