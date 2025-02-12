مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

راديو كان: أمريكا سمحت لإسرائيل بالبقاء في لبنان بعد مهلة الانسحاب

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

من مايا الجبيلي وليلى بسام

بيروت (رويترز) – قالت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة سمحت للقوات الإسرائيلية بوجود “طويل الأمد” في جنوب لبنان، وذلك بعدما ذكر مصدران لرويترز أن إسرائيل طلبت تمديد مهلة لسحب قواتها تنقضي في 18 فبراير شباط.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر تشرين الثاني بين لبنان وإسرائيل، كان لدى القوات الإسرائيلية مهلة 60 يوما حتى 26 يناير كانون الثاني للانسحاب من جنوب لبنان حيث كانت تنفذ عملية عسكرية برية ضد جماعة حزب الله اللبنانية.

وكان من المزمع أن يغادر مقاتلو حزب الله المنطقة وأن تنتشر القوات اللبنانية فيها بحلول موعد المهلة نفسها.

ومددت المهلة بالفعل حتى 18 فبراير شباط، لكن مسؤولا لبنانيا ودبلوماسيا أجنبيا قالا إن إسرائيل طلبت تمديدا إضافيا لمدة 10 أيام.

ونقل راديو كان عن مسؤولين كبار في الحكومة يوم الأربعاء قولهم إن إسرائيل حصلت على إذن من الولايات المتحدة بالبقاء في عدة نقاط في لبنان بعد الموعد المتفق عليه لانسحابها.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق.

وترأس الولايات المتحدة، أوثق حليف عسكري لإسرائيل، لجنة تشرف على تطبيق وقف إطلاق النار في لبنان.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
381 إعجاب
269 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية