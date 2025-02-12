راديو كان: أمريكا سمحت لإسرائيل بالبقاء في لبنان بعد مهلة الانسحاب

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من مايا الجبيلي وليلى بسام

بيروت (رويترز) – قالت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة سمحت للقوات الإسرائيلية بوجود “طويل الأمد” في جنوب لبنان، وذلك بعدما ذكر مصدران لرويترز أن إسرائيل طلبت تمديد مهلة لسحب قواتها تنقضي في 18 فبراير شباط.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر تشرين الثاني بين لبنان وإسرائيل، كان لدى القوات الإسرائيلية مهلة 60 يوما حتى 26 يناير كانون الثاني للانسحاب من جنوب لبنان حيث كانت تنفذ عملية عسكرية برية ضد جماعة حزب الله اللبنانية.

وكان من المزمع أن يغادر مقاتلو حزب الله المنطقة وأن تنتشر القوات اللبنانية فيها بحلول موعد المهلة نفسها.

ومددت المهلة بالفعل حتى 18 فبراير شباط، لكن مسؤولا لبنانيا ودبلوماسيا أجنبيا قالا إن إسرائيل طلبت تمديدا إضافيا لمدة 10 أيام.

ونقل راديو كان عن مسؤولين كبار في الحكومة يوم الأربعاء قولهم إن إسرائيل حصلت على إذن من الولايات المتحدة بالبقاء في عدة نقاط في لبنان بعد الموعد المتفق عليه لانسحابها.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق.

وترأس الولايات المتحدة، أوثق حليف عسكري لإسرائيل، لجنة تشرف على تطبيق وقف إطلاق النار في لبنان.