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راديو كان: إسرائيل تعتقد أن قائدا كبيرا في حزب الله قتل في هجوم على ضاحية بيروت

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من ليلى بسام وإميلي روز وسيمون لويس

القدس/بيروت/مانيلا (رويترز) – قالت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) إن إسرائيل تعتقد أن غارتها الجوية على بيروت تسببت في مقتل قائد كبير في جماعة حزب الله اللبنانية يوم الثلاثاء، والتي جاءت ردا على هجوم صاروخي عبر الحدود أدى إلى مقتل 12 طفلا وفتى في هضبة الجولان يوم السبت.

وقال شاهد من رويترز إن دوي انفجار قوي سُمع وشوهدت سحابة من الدخان تتصاعد فوق ضاحية بيروت الجنوبية، معقل الجماعة المدعومة من إيران، في نحو الساعة (1640 بتوقيت جرينتش).

وقال مصدران مجهولان لراديو كان إن تقديرات إسرائيل تشير إلى مقتل ‭‭‭”‬‬‬المستهدف من الضربة”.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن الغارة استهدفت قائدا في حزب الله كان مسؤولا عن الهجوم الصاروخي على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل يوم السبت، مما أدى إلى سقوط القتلى في ملعب لكرة القدم في قرية مجدل شمس الدرزية.

وكان مصدران أمنيان في لبنان قد ذكرا في وقت سابق أن الشخص الذي استهدفته الغارة هو محسن شكر، ويعرف أيضا باسم فؤاد شكر، رئيس مركز العمليات في حزب الله.

وأضافا أنه أصيب بجروح بالغة في الهجوم الذي وقع بالقرب من مجلس شورى حزب الله في منطقة حارة حريك.

وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض لرويترز إن الهجوم تسبب في مقتل شخص وإصابة 35 آخرين، ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

ونفى حزب الله تورطه في الهجوم على هضبة الجولان، لكنه قال إنه أطلق صواريخ على هدف عسكري في هذه المنطقة.

وأدى مقتل الأطفال في قرية مجدل شمس إلى إطلاق حملة دبلوماسية غربية رفيعة المستوى لتجنب تصعيد كبير يمكن أن يشعل منطقة الشرق الأوسط برمتها.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لم يصدر أي تعليمات جديدة للدفاع المدني في إسرائيل، وهو مؤشر محتمل على أن إسرائيل لا تعتزم توجيه مزيد من الضربات على الفور.

ونقلت القناة 12 التلفزيونية عن مسؤول لم تذكر اسمه قوله إن إسرائيل لا تريد حربا شاملة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش يرى أن الغارة التي شنها على بيروت هي نهاية الرد على هجوم الجولان، ما لم يكن هناك رد فعل من حزب الله.

وقال مهند الحاج علي، المحلل في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، إن حزب الله سيضطر إلى الرد ربما من خلال استهداف مدينة كبرى مثل حيفا التي تقع على الساحل الشمالي لإسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 25 صاروخا أُطلق من جنوب لبنان على شمال إسرائيل طوال يوم الثلاثاء. وذكر مسعفون أن رجلا يبلغ من العمر 30 عاما قُتل في تجمع هجوشريم السكني.

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