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رايان إير تعتزم تسيير رحلاتها من تل أبيب وفقا للجدول بالكامل في الصيف

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برلين (رويترز) – أعلن إيدي ويلسون الرئيس التنفيذي لشركة رايان إير في مقابلة مع رويترز يوم الخميس إن الشركة تعتزم تسيير رحلاتها من تل أبيب وفقا للجدول الصيفي بالكامل.

وأضاف أن رايان إير تأمل في أن يعيد مطار بن جوريون في إسرائيل فتح مبنى الركاب رقم 1 المغلق.

وقال ويلسون لرويترز “أعتقد أن لدينا جدول كامل لرحلات تل أبيب خلال الصيف”.

وكانت رايان إير ضمن عدد من شركات الطيران التي أوقفت الرحلات من وإلى إسرائيل بسبب الحرب في غزة ولبنان.

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