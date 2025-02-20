ربح إيرباص الصافي يرتفع 12% في العام 2024 جراء الطلب القوي

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أعلنت شركة إيرباص الأوروبية العملاقة لصناعة الطائرات الخميس، أنّ صافي أرباحها ارتفع بنسبة 12 في المئة إلى 4,2 مليارات يورو في العام 2024، جراء الطلب القوي على طائراتها.

ونقل بيان للشركة عن مديرها التنفيذي غيوم فوري قوله “تأكيدا للطلب القوي على منتجاتنا وخدماتنا، حققنا توقّعاتنا للعام 2024، وهو عام مليء بالتحديات بالنسبة إلى شركة إيرباص”.

وفي العام 2025، تنوي شركة صناعة الطائرات تسليم 820 طائرة تجارية، في مقابل 766 طائرة في العام الماضي.

وقالت الشركة في بيانها، إنّها انطلقت لدى تحديد توقعاتها للعام 2025، “من مبدأ عدم حدوث اضطرابات أخرى في التجارة العالمية أو الاقتصاد العالمي أو الحركة الجوية أو سلسلة التوريد… وقدرتها على تقديم منتجاتها وخدماتها”.

ولكن هذه التوقعات لا تضم التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الجديدة على نشاطاتها.

ويتناقض وضع إيرباص مع وضع بوينغ التي سجّلت خسائر كبيرة في العام 2024 بسبب مشاكل الجودة في إنتاجها وإضراب دامَ أكثر من خمسين يوما أدّى إلى شلّ مصنعَين حيويين.

وسجّلت شركة صناعة الطائرات الأميركية خسائر صافية بقيمة 11,82 مليار دولار، وهي الأكبر منذ العام 2020، عندما عانت الشركة من تداعيات تحطّم طائرتين من طراز 737 ماكس ما أسفر عن مقتل 346 شخصا، ومن انخفاض حركة النقل الجوي بسبب جائحة كوفيد-19.

ولم تسلّم بوينغ سوى 348 طائرة في العام 2024، وهو العدد الأدنى منذ العام 2024.

نيو/ناش/غ ر