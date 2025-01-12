رجل أعمال إيراني محتجز بإيطاليا يعود إلى بلده خلال ساعات

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روما (رويترز) – قالت وكالة أنباء (ميزان) التابعة للسلطة القضائية الإيرانية يوم الأحد إن رجل الأعمال الإيراني محمد عابديني، الذي اعتقل في إيطاليا بناء على مذكرة أمريكية، سيعود إلى بلده خلال ساعات.

يأتي هذا بعدما قدم وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو طلبا لإلغاء اعتقاله.

وأُلقي القبض على عابديني في ميلانو الشهر الماضي لاتهامه بتوريد أجزاء طائرات مسيرة تقول واشنطن إنها استخدمت في هجوم عام 2024 أودى بحياة ثلاثة عسكريين أمريكيين في الأردن.

وقالت وكالة ميزان “محمد عابديني اعتقل بسبب سوء تفاهم تم حله من خلال… جهود وزارة الخارجية الإيرانية والمفاوضات بين الإدارات المعنية بوزارة الاستخبارات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأجهزة المخابرات الإيطالية”.

ونفت إيران ضلوعها في هجوم الطائرة المسيرة، ورفضت الاتهامات بأنها سجنت الصحفية الإيطالية تشتشيليا سالا في طهران للضغط على روما للإفراج عن عابديني. وأُفرج عن سالا يوم الأربعاء وعادت إلى إيطاليا.

وقالت وزارة العدل الإيطالية في وقت سابق يوم الأحد إن الوزير نورديو قدم طلبا لإلغاء اعتقال عابديني. ويلزم القانون الإيطالي المحاكم بتنفيذ طلب الوزير.

وجاء في بيان لوزارة العدل “قدم الوزير نورديو طلبا إلى محكمة استئناف ميلانو لإلغاء اعتقال المواطن الإيراني عابديني نجف آبادي محمد”.

وكتب نورديو أن الشروط القانونية غير متوافرة لتسليم عابديني لواشنطن لأن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا في حالة ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون في إيطاليا والولايات المتحدة.

وذكر البيان أن انتهاكات قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الأمريكي لا تتوافق مع السلوك الذي يمكن اعتباره جريمة يعاقب عليها القانون الإيطالي. وتابع قائلا إنه لا يوجد دليل يساند الاتهامات الأخرى بدعم منظمة إرهابية.

وقال متحدث باسم وزارة العدل الإيطالية إنه لا يعلم ما إذا كان عابديني قد غادر السجن بالفعل أم لا.

وكان نورديو قال في مقابلة نشرت يوم الخميس الماضي إن الولايات المتحدة لم تقدم بعد طلبا رسميا لتسلم عابديني.