رجل في الأخبار- جوتيريش: عدم المساءلة عن مقتل موظفي الأمم المتحدة في غزة “غير مقبول”

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من ميشيل نيكولز

الأمم المتحدة (رويترز) – قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الأربعاء إن عدم المساءلة عن مقتل موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة “غير مقبول تماما”.

وأضاف في مقابلة مع رويترز إن إنشاء قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة لن يكون “الحل الأفضل” لهايتي التي تسيطر عصابات مسلحة على قطاع كبير من عاصمتها ومدت نفوذها إلى مناطق محيطة، مما يزيد من حدة أزمة إنسانية في ظل النزوح الجماعي والعنف الجنسي والجوع الواسع النطاق.

وقبيل الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، لخص جوتيريش العام الماضي بأنه “كان قاسيا وصعبا جدا”.

وتهيمن على العام الحرب في غزة التي بدأت بعد أسبوعين فقط من مغادرة الزعماء نيويورك عقب اجتماع العام الماضي حين قتل مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) 1200 شخص واقتادوا نحو 250 آخرين رهائن إلى قطاع غزة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وقال جوتيريش، في وصفه للرد الإسرائيلي على حماس في غزة، إن هناك “انتهاكات كبيرة للغاية للقانون الدولي الإنساني وغياب تام للحماية الفعالة للمدنيين”. وقال المسؤولون الصحيون في غزة إن نحو 41 ألف فلسطيني قتلوا منذ بدء الحرب.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة “ما يحدث في غزة غير مقبول تماما”.

وتقول القوات الإسرائيلية إنها تتخذ خطوات للحد من الإضرار بالمدنيين، وإن ثلث القتلى الفلسطينيين على الأقل في غزة من المسلحين. وتتهم حماس باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية، وهو ما تنفيه الحركة.

وجاء في بيانات للأمم المتحدة أن نحو 300 من العاملين في المساعدات الإنسانية لاقوا حتفهم في الصراع وإن أكثر من ثلثيهم من موظفي الأمم المتحدة. وقال جوتيريش إنه يجب إجراء تحقيق فعال ومحاسبة المسؤولين عن مقتلهم.

وأضاف جوتيريش “لدينا محاكم، لكننا نرى قرارات المحاكم لا تلقى احتراما، وهذا النوع من حالة عدم اليقين تجاه المساءلة غير مقبول بالمرة ويتطلب أيضا تفكيرا جديا”.

وقالت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في يوليو تموز إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات الإسرائيلية من الأمور غير المشروعة التي يجب التراجع عنها. وستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا الأسبوع المقبل على الأرجح على مشروع قرار يمنح إسرائيل مهلة ستة أشهر للقيام بذلك.

وقال جوتيريش إنه، منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، لم يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي دائما ما يتهم الأمم المتحدة بمعاداة إسرائيل. واجتمع الرجلان وجها لوجه في الأمم المتحدة قبل عام، وقال جوتيريش إنه سيفعل هذا مرة أخرى، إذا طلب نتنياهو ذلك.

وأضاف جوتيريش “لم أتحدث معه لأنه لم يرد على مكالماتي الهاتفية، لكن لا سبب لدي لعدم التحدث إليه. لذا إذا جاء إلى نيويورك وطلب مقابلتي، فسأكون سعيدا جدا بمقابلته”.

وردا على سؤال عما إذا كان نتنياهو يعتزم الاجتماع مع جوتيريش على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال السفير الإسرائيلي لدى المنظمة الدولية داني دانون إن جدول أعمال نتنياهو لم يتحدد بعد.