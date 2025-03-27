رجل في الأخبار -من ريك مشار نائب رئيس جنوب السودان؟

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(رويترز) – يمثل فرض الإقامة الجبرية على ريك مشار، زعيم المتمردين السابق الذي أصبح نائب الرئيس الأول لجنوب السودان، أحدث منعطف في العلاقة المضطربة مع منافسه الرئيس سلفا كير بعد خمس سنوات من الحرب الأهلية.

ونشب بين الرجلين، اللذين تجاوزا السبعين من العمر، صراع في 2013 أدى إلى مقتل مئات الألوف، إذ انقسمت الدولة حديثة الاستقلال على أسس عرقية مع قيادة كير لقوات تتكون في معظمها من قبيلة الدنكا ضد مقاتلي النوير المتحالفين مع مشار.

وانتهت تلك الحرب باتفاق سلام في 2018، لكن المنافسة المريرة بينهما ألقت بظلالها على تنفيذ الاتفاق، وعادت الخلافات العرقية إلى الظهور بانتظام في السنوات القليلة الماضية، مما أثار مخاوف من تجدد الصراع.

واندلعت اشتباكات هذا العام في ولاية أعالي النيل بين قوات جنوب السودان والجيش الأبيض، وهي ميليشيا يهيمن عليها النوير وقاتلت في صف قوات مشار في الحرب الأهلية.

واتهمت الحكومة هذا الشهر “الحركة الشعبية لتحرير السودان – في المعارضة” بزعامة مشار بالتعاون مع الميليشيا، في تكرار للتوتر الذي دفع كير إلى إقالة مشار من منصب نائب الرئيس عام 2013، والذي أدى إلى اندلاع الحرب. ونفت “الحركة الشعبية لتحرير السودان – في المعارضة” وجود أي صلات بينها وبين الجيش الأبيض.

وبين عامي 2013 و2018، أدى القتال بين القوات الموالية لكلا الرجلين إلى إغلاق حقول النفط، ونزوح ثلث سكان البلاد من منازلهم، ومقتل أكثر من 400 ألف شخص.