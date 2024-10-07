رجل في الأخبار-مواجهة إيران تمنح نتنياهو فرصة لمحو وصمة 7 أكتوبر على الأقل داخليا

reuters_tickers

4دقائق

من جيمس ماكنزي

القدس‭7 ‬ (رويترز) – المواجهة مع إيران والجماعات المتحالفة معها في المنطقة تمثل بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرصة لإنقاذ مكانته السياسية في الداخل حتى مع إمكانية اندلاع حرب إقليمية، وذلك بعد عام من هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي أضر بصورته باعتباره أحد صقور الأمن.

وبعد سلسلة الضربات العنيفة على جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران في الأسابيع القليلة الماضية، استعاد الكثير من الإسرائيليين ثقتهم في أجهزتهم العسكرية والاستخباراتية بعد حالة الإحباط التي طغت عليهم جراء الإخفاقات الأمنية الكارثية التي تجسدت في الهجوم الدامي الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على بلدات في جنوب إسرائيل العام الماضي.

ونتنياهو شخصية مكروهة لمئات الآلاف الذين شاركوا في مظاهرات في أنحاء العالم احتجاجا على حرب إسرائيل على غزة خلال العام المنصرم، كما يمثل إزعاجا متكررا حتى لأقرب حلفائه الولايات المتحدة لكن الأمر انعكس إيجابيا‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬عليه في الداخل الإسرائيلي.

فقد استقبلت إسرائيل نبأ اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله والحليف الرئيسي لحماس في غارة إسرائيلية في 27 سبتمبر أيلول بفرحة غامرة في بلد لا يزال يعاني من صدمة السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 ومن الضرر الذي لحق بصورته في الخارج جراء الحرب المستمرة منذ عام في قطاع غزة.

وحتى عندما لجأ الإسرائيليون إلى الاحتشاد في الملاجئ تحت وطأة الهجوم الصاروخي الإيراني الأسبوع الماضي، فإن نجاح إسرائيل في اعتراض معظم القذائف بالتنسيق مع حلفائها الغربيين ساعد في تعزيز شعور البلاد بالقدرة على الصمود.

لكن مقتل ما لا يقل عن تسعة جنود إسرائيليين في لبنان منذ إعلان إسرائيل عن عمليتها البرية هناك في الأول من أكتوبر تشرين الأول، أثار حالة من القلق وأعاد التذكير بالمخاطر المحتملة التي تنتظر إسرائيل هناك.

بيد أن نتنياهو الذي وصف مقتل نصر الله بأنه “نقطة تحول”، قاد جوقة من التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الإسرائيليون في الأيام الأخيرة والتي سعت إلى تهيئة السكان إلى مزيد من المعارك.

وقال في بداية اجتماع سياسي أمني بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية “لقد ارتكبت إيران خطأ كبيرا الليلة وسوف تدفع ثمنه”.

ووفقا لاستطلاع أجرته الجامعة العبرية في القدس، فإن حوالي 80 بالمئة من الإسرائيليين يشعرون بأن الحملة في لبنان حققت التوقعات أو تجاوزتها، لكن نفس الاستطلاع كشف عن خيبة أمل فيما يتعلق بالحملة في غزة، حيث أيد 70 بالمئة وقف إطلاق النار من أجل إعادة الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم.