رجل لبناني بلجيكي قد يعترف في أمريكا بتهم تتعلق بتسهيل تعاملات مالية لحزب الله

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نيويورك (رويترز) – يتوقع أن يعترف شخص يحمل الجنسيتين اللبنانية والبلجيكية تتهمه الولايات المتحدة بتسهيل تعاملات مالية لجماعة حزب الله اللبنانية خلال محاكمته في قضية جنائية بتهم التآمر فيما يتعلق بالتهرب من العقوبات وغسل الأموال.

وقال ممثلو الادعاء الاتحادي في منطقة بروكلين بنيويورك في مذكرة قدموها للقضاء يوم الخميس إن محاميي محمد بزي أبلغوهم بأنه يرغب في تغيير أقواله.

وكان بزي (60 عاما) قد دفع العام الماضي ببراءته من ثلاث تهم جنائية من بينها محاولة التعامل مع منظمة إرهابية محظورة.

ولم يرد محامو بزي بعد على طلب للتعليق.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية بزي على قائمة العقوبات في عام 2018 بسبب ما تردد عن صلاته بجماعة حزب الله التي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية.

وقال ممثلو الادعاء إن بزي باع سرا عقارات كان يملكها في ميشيجان وحول الأموال إلى الخارج، في انتهاك لتلك العقوبات.

وتم تسليم المتهم إلى الولايات المتحدة في أبريل نيسان 2023 من رومانيا بعد مرور شهرين على القبض عليه.

وطلب ممثلو الادعاء ومحامو المتهم من قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية دورا إيريزاري تحديد موعد جلسة استماع في وقت لاحق من هذا الشهر ليدلي خلالها بأقواله الجديدة.