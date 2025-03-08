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رجل يتسلق برج بيغ بن في لندن رافعا العلم الفلسطيني

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تسلق رجل برج ساعة بيغ بن الشهير في لندن صباح السبت، رافعا العلم الفلسطيني. 

وذكرت شرطة العاصمة في بيان أنها في الساعة 07,24 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش)، تلقت بلاغا بوجود رجل يتسلق برج إليزابيث في قصر وستمنستر مقر البرلمان البريطاني.

وأكدت أن عناصرها في المكان ويعملون على إنهاء الواقعة بأمان.

وبعد ساعات، كان الرجل ما زال معلقا على البرج على ارتفاع عدة أمتار، بالقرب من ضفاف نهر التيمز. 

وأُغلق جسر وستمنستر ما تسبّب بزحمة سير كبيرة في المنطقة الواقعة في وسط لندن. 

وتجمع عدد كبير من الأشخاص خارج المنطقة التي طوقتها الشرطة. وتوجهت أجهزة إطفاء وسيارات إسعاف إلى المكان. 

وتم رفع ثلاثة أشخاص من أفراد خدمات الطوارئ في سلة، واستخدم أحدهم مكبر صوت للتحدث إلى الرجل الذي تسلق البرج. 

ارتدى الرجل معطفا أسود وقبعة، وأمسك بالعلم الفلسطيني وبكوفية.

ستكس/س ح/ص ك

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