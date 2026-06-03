رجل يطلب مليون دولار تعويضا من شقيقته وزوجها بعد دعاوى أشعرته بـ”الحزن”

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رفضت المحكمة المدنية في دبي دعوى أقامها رجل عربي ضد شقيقته وزوجها، طالب فيها بإلزامهما بسداد أكثر من 3,4 ملايين درهم (0,9 مليون دولار أميركي)، تعويضا عما أصابه من “الحزن والضيق” على خلفية نزاعات قضائية بينهما، على ما أوردت صحيفة “الإمارات اليوم”.

وذكرت الصحيفة أنّ المدعي قال إنه “تكبد أضرارا مادية وأدبية نتيجة سلسلة طويلة من النزاعات القضائية المرتبطة بشراكة استثمارية عقارية بينهم، ما أصابه بالحزن والضيق، كونها بين أفراد الأسرة الواحدة”.

ورأت المحكمة أن لجوء الشقيقة وزوجها إلى القضاء ليس خطأ أو إساءة لاستعمال حق التقاضي، وأن الحزن أو الضيق الناشئ عن خصومة قضائية مشروعة لا يكفي وحده للحكم بالتعويض.

وكان المدعي دخل “شراكة استثمارية عقارية مع زوج شقيقته، بلغت قيمة الاستثمار فيها 15 مليون درهم (4,08 ملايين دولار)، واحتفظ المدعي بحصة تعادل 50% من الاستثمار، بينما تولى المدعى عليه الأول إدارة الاستثمار والقيام على شؤونه”.

وتطور الخلاف بعد تسجيل الوحدات العقارية باسم المدعى عليه الأول، ثم دخوله في نزاعات قضائية مع المطور العقاري انتهت بالحصول على مبالغ وتعويضات وفوائد مالية كبيرة قدّرت بنحو 15 مليون درهم، قال المدعي إنه لم يحصل على نصيبه المستحق منها.

رفضت المحكمة دعواه، ولفتت إلى أن “عدداً من الأحكام النهائية الصادرة في النزاعات السابقة جاءت مؤيدة لمطالبات المدعى عليهما”.

هت/كام