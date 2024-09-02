رحلات مباشرة من الشارقة إلى وارسو بدءا من كانون الأول/ديسمبر

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أعلنت شركة “العربية للطيران” الإماراتية للرحلات المنخفضة التكلفة، عن إطلاق رحلات جديدة مباشرة من الشارقة إلى العاصمة البولندية وارسو، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وتبدأ الرحلات الجديدة بين مطار الشارقة الدولي ومطار وارسو شوبان، اعتبارا من 20 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وبمعدل 5 رحلات أسبوعية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة “العربية للطيران” عادل العلي: “تسرنا إضافة مدينة وارسو إلى شبكة وجهاتنا المتنامية في أوروبا، وكوجهة ثانية جديدة لنا في بولندا بعد كراكوف”.

وأضاف: “تتيح الرحلات الجديدة لعملائنا خيارات سفر سلسة ومباشرة بين الشارقة ومدينة وارسو، الغنية بتاريخها وثقافتها، وتؤكد هذه الخطوة التزامنا الدائم بتزويد عملائنا بأفضل خيارات السفر الجوي، لاستكشاف وجهات جديدة بغرض السياحة أو العمل على حد سواء”.

أم/نور