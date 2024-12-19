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رحلة الهجن الـ11 تقترب من خط النهاية في القرية العالمية بدبي

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تواصل قافلة رحلة الهجن في نسختها الحادية عشرة تقدمها نحو المحطة الأخيرة في دبي، بعد أن قطعت أكثر من نصف مسافة الرحلة التي تجمع 33 مشاركا يمثلون 17 جنسية متنوعة، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الرسمية مساء الأربعاء أنّ المشاركين يهدفون إلى “الوصول إلى وجهتهم النهائية في القرية التراثية بالقرية العالمية في 21 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعد رحلة شاقة استغرقت 13 يوما وامتدت لمسافة 680 كيلومترا بدءا من منطقة عرادة”.

وانطلقت القافلة في “9 كانون الأول/ديسمبر الجاري من صحراء الربع الخالي، وحققت حتى الآن تقدما ملموسا عبر سلسلة من المحطات البارزة”، وشملت تلك المحطات تل مرعب، وجنوب شاه، ومحمية المها العربي “باب بن مضحية”، ومحمية المها العربي “الخور”، والدعيسية، ثم جنوب وشمال القوع، والثقيبه، وبوتيس.

ويتمثل المسار المقبل في التوجه نحو الخزنة، والعجبان، وسيح السلم، وصولا إلى الختام المرتقب في القرية التراثية بالقرية العالمية يوم 21 كانون الأول/ديسمبر، حيث تختتم الرحلة.

هت/رك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية