The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

رحلة طيران كل 38 ثانية في مطارات الإمارات (إعلام)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

وصلت حركة الطائرات في مطارات الإمارات خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير حتى نهاية أيار/مايو من العام الجاري إلى 336 ألفاً و719 حركة، وفقاً لبيانات سجل “أرقام الإمارات الموحدة” الصادر عن الاجتماعات السنوية للحكومة، على ما أفادت صحيفة “الإمارات اليوم” الثلاثاء.

وقالت الصحيفة إنّ ذلك يشكل زيادة سنوية بلغت 8,08% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 وهو ما اعتبرته “استمرارا للزخم القوي بقطاع النقل الجوي، إلى جانب توسّع شبكات الناقلات الوطنية وزيادة الوجهات الدولية”.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغ المعدّل الشهري لحركة الطائرات نحو 67 ألفاً و300 حركة، وعند توزيع إجمالي الحركات على عدد أيام هذه الفترة، البالغ 151 يوماً، يتبين أن المطارات تعاملت يومياً مع نحو 2230 حركة طيران، وهو رقم يضع مطارات الدولة ضمن المطارات الأعلى تشغيلاً على الصعيد الدولي، بحسب الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أنّ “البيانات تكشف أن حركة الطائرات بلغت نحو 93 حركة في الساعة الواحدة، بما يعادل رحلة واحدة كل 38 ثانية تقريباً”.

هت/لين

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية