رحلة طيران كل 38 ثانية في مطارات الإمارات (إعلام)

وصلت حركة الطائرات في مطارات الإمارات خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير حتى نهاية أيار/مايو من العام الجاري إلى 336 ألفاً و719 حركة، وفقاً لبيانات سجل “أرقام الإمارات الموحدة” الصادر عن الاجتماعات السنوية للحكومة، على ما أفادت صحيفة “الإمارات اليوم” الثلاثاء.

وقالت الصحيفة إنّ ذلك يشكل زيادة سنوية بلغت 8,08% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 وهو ما اعتبرته “استمرارا للزخم القوي بقطاع النقل الجوي، إلى جانب توسّع شبكات الناقلات الوطنية وزيادة الوجهات الدولية”.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغ المعدّل الشهري لحركة الطائرات نحو 67 ألفاً و300 حركة، وعند توزيع إجمالي الحركات على عدد أيام هذه الفترة، البالغ 151 يوماً، يتبين أن المطارات تعاملت يومياً مع نحو 2230 حركة طيران، وهو رقم يضع مطارات الدولة ضمن المطارات الأعلى تشغيلاً على الصعيد الدولي، بحسب الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أنّ “البيانات تكشف أن حركة الطائرات بلغت نحو 93 حركة في الساعة الواحدة، بما يعادل رحلة واحدة كل 38 ثانية تقريباً”.

