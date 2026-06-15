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ردود فعل الدول على إعلان اتفاق سلام بين أمريكا وإيران

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15 يونيو حزيران (رويترز) – قال مسؤولون أمريكيون وإيرانيون أمس الأحد إنهم توصلوا لاتفاق ينهي الحرب بين البلدين ويرفع الحصار الأمريكي المفروض على إيران ويعيد فتح مضيق هرمز، في خطوة قد تؤدي إلى انخفاض أسعار الطاقة بمجرد استئناف شحنات النفط عبر هذا الممر المائي الحيوي.

فيما يلي ردود الفعل العالمية على الاتفاق:

* بيان مشترك من قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا:

“يجب ألا تحصل إيران أبدا على سلاح نووي. ونحن على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق هذا الهدف.”

* رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر:

“نحن واضحون في ضرورة عودة حرية الملاحة دون دفع أي رسوم في مضيق هرمز… يجب ألا تمتلك إيران أبدا سلاحا نوويا.”

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)

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