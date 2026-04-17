ردود فعل شركات النقل البحري وزعماء العالم على إعلان فتح مضيق هرمز

لندن 17 أبريل نيسان (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني إن مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لنقل النفط والغاز حول العالم، مفتوح أمام جميع السفن التجارية عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في لبنان.

وفيما يلي بعض ردود الفعل الصادرة عن قطاع النقل البحري وقادة العالم بشأن الإعلان الإيراني.

قطاع النقل البحري:

* ها باج لويد:

“إذا جرت تسوية جميع المسائل العالقة، أي التغطية التأمينية، وصدور أوامر واضحة من الحكومة الإيرانية أو الجيش الإيراني بشأن الممر البحري المحدد الذي سيجري استخدامه وترتيب مغادرة السفن، فإننا نفضل عبور المضيق في أقرب وقت ممكن”.

“لجنة إدارة الأزمات لدينا في حالة انعقاد، وستسعى إلى تسوية جميع المسائل العالقة مع الأطراف المعنية خلال الساعات 24-36 المقبلة”.

* ميرسك:

“أُحطنا علما بالإعلان. تظل أولوياتنا تتمثل في سلامة أفراد أطقمنا وسفننا وبضائع عملائنا. نتبع منذ اندلاع الصراع توجيهات شركائنا الأمنيين في المنطقة، وكانت التوصية حتى الآن هي تجنب عبور مضيق هرمز.

“سيتم اتخاذ أي قرار بعبور المضيق بناء على تقييمات المخاطر والمراقبة الدقيقة للوضع الأمني، مع تضمين أحدث المستجدات في التقييمات الجارية”.

* كنوت آريلد هارايده، الرئيس التنفيذي لرابطة مالكي السفن النرويجيين:

“إذا كان هذا (الإعلان) يمثل خطوة نحو فتح (المضيق)، فهو تطور مرحب به. لكن لا يزال الموقف دون حل (كامل) مع وجود عدد من الشكوك المعلقة، بما في ذلك الأسئلة المتعلقة بوجود الألغام البحرية والشروط الإيرانية المطبقة والتنفيذ العملي. سيتعين توضيح هذه الجوانب قبل تقييم أي عبور”.

* أرسينيو دومينجيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية:

“نعمل حاليا على التحقق من أحدث إعلان متعلق بإعادة فتح مضيق هرمز من حيث امتثاله لحرية الملاحة لجميع السفن التجارية والمرور الآمن”.

قادة العالم:

* أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة:

“أرحب بإعلانات إيران بأن مضيق هرمز مفتوح بالكامل لجميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار. هذه خطوة في الاتجاه الصحيح.

“موقف الأمم المتحدة لا يزال واضحا، وهو أننا بحاجة إلى الاستعادة الكاملة لحقوق وحريات الملاحة الدولية في مضيق هرمز، على أن يحترمها الجميع”.

* الرئيس الأمريكي دونالد ترامب:

كتب ترامب على تروث سوشال “مضيق هرمز مفتوح تماما وجاهز للعمل والمرور الكامل لكن سيظل الحصار البحري ساريا ونافذا بالكامل فيما يتعلق بإيران فقط، إلى حين إتمام اتفاقنا مع إيران بنسبة 100 بالمئة”.

* الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون:

قال ماكرون إن هذا الإعلان من إيران “يسير في الاتجاه الصحيح”.

“نعارض جميعا فرض أي قيود أن نظام اتفاقات يفضي فعليا إلى ما يمكن وصفه بمحاولة لخصخصة المضيق وبالطبع أي نظام فرض رسوم”.

* جودت يلماز، نائب الرئيس التركي:

“نرحب بإعلان إيران إعادة فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن حتى نهاية فترة وقف إطلاق النار، ونعتبره خطوة مهمة نحو تخفيف التوتر.

“منع الأزمات والصراعات والتطورات المماثلة التي تعطل النقل البحري في منطقتنا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الحوار وضبط النفس وتعزيز التعاون متعدد الأطراف”.

* الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب:

“فنلندا ⁠مستعدة للعمل من أجل التوصل إلى حل يحقق ⁠الاستقرار في المنطقة ويحترم القانون الدولي”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )