ردود فعل على الضربات الإسرائيلية ضد إيران

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(رويترز) – فيما يلي ردود الفعل العالمية على الضربات التي شنتها إسرائيل على إيران يوم السبت:

* مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية:

“أعلنت إسرائيل أن ردها على الهجوم الذي شنته إيران بصواريخ باليستية في الأول من أكتوبر قد اكتمل الآن. وكما ذكر الإسرائيليون، كان ردهم دفاعا عن النفس وتجنبوا بشكل خاص المناطق المأهولة بالسكان وركزوا فقط على الأهداف العسكرية، على عكس هجوم إيران على إسرائيل الذي استهدف المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان. ونحيلكم إلى السلطات الإسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات حول عمليتها.

“لم تشارك الولايات المتحدة في هذه العملية. هدفنا هو تسريع الدبلوماسية وتهدئة التوتر في منطقة الشرق الأوسط. نحث إيران على وقف هجماتها على إسرائيل حتى يمكن لدوامة القتال هذه أن تنتهي دون مزيد من التصعيد”.

* مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية:

“إذا اختارت إيران الرد فنحن مستعدون تماما للدفاع عن إسرائيل ودعمها، وستكون هناك عواقب إذا اتخذت إيران هذا القرار المؤسف. ولكن بالنسبة لنا فإن هذا التبادل المباشر (للقصف) يجب أن يكون نهاية الأمر”.

* رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر:

“موقفي واضح في أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الإيراني. وأنا واضح بنفس القدر في أننا بحاجة إلى تجنب المزيد من التصعيد بالمنطقة وحث جميع الأطراف على ضبط النفس. يجب على إيران عدم الرد”.

* وزارة الخارجية الفرنسية في بيان:

“تحث فرنسا جميع الأطراف على الامتناع عن أي تصعيد أو عمل من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع المتوتر للغاية في المنطقة”.

* المستشار الألماني أولاف شولتس

“رسالتي لإيران واضحة.. لا يمكننا الاستمرار في ردود فعل تصعيدية هائلة. هذا يجب أن يتوقف الآن. سيوفر ذلك فرصة نحو السلام في الشرق الأوسط. المهم هو ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن. أدعو جميع الأطراف إلى القيام بذلك”.

* بيان السعودية الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية

“تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للاستهداف العسكري الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي يعد انتهاكا لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية، وتؤكد المملكة على موقفها الثابت في رفضها لاستمرار التصعيد في المنطقة وتوسع رقعة الصراع الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.

“وتحث المملكة كافة الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد، محذرة من عواقب استمرار الصراعات العسكرية في المنطقة، وتدعو المملكة المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة للاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم تجاه خفض التصعيد وإنهاء الصراعات في المنطقة”.

* وزارة الخارجية المصرية على فيسبوك:

“تتابع جمهورية مصر العربية بقلق بالغ حالة التصعيد الخطيرة والمتسارعة بالشرق الأوسط، والتي كان آخرها الهجوم الإسرائيلي على إيران صباح اليوم، وتدين كل الإجراءات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

“وتشدد مصر على موقفها الداعي لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في إطار صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح الرهائن والأسرى، باعتبارها السبيل الوحيد لخفض التصعيد”.

* المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

“نحث كافة الأطراف المعنية على ضبط النفس ووقف العنف وتجنب سيناريو كارثي”.

* وزارة الخارجية القطرية:

“تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف إسرائيل للجمهورية الإسلامية الايرانية، وتعتبر هذا العمل انتهاكا صارخا لسيادة إيران وخرقا واضحا لمبادئ القانون الدولي.

“وإذ تعرب وزارة الخارجية عن قلق دولة قطر البالغ إزاء التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على هذا التصعيد، فإنها تحث جميع الأطراف المعنية على التحلي بضبط النفس وحل الخلافات بالحوار والطرق السلمية، وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة”.

* بيان وزارة الخارجية الباكستانية:

“تستنكر باكستان بشدة الضربات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذه الضربات تقوض الطريق إلى السلام والاستقرار في المنطقة وتشكل أيضا تصعيدا خطيرا في منطقة مضطربة بالفعل.

“تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الدورة الحالية من التصعيد واتساع رقعة الصراع. ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدوره في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، واتخاذ خطوات فورية لوضع حد للتهور الإسرائيلي في المنطقة وسلوكها الإجرامي”.

* وزارة الشؤون الخارجية الهندية

“نكرر دعوتنا لجميع الأطراف المعنية للتحلي بضبط النفس والعودة إلى طريق الحوار والدبلوماسية. الأعمال القتالية الجارية لا تصب في مصلحة أحد حتى مع استمرار معاناة الرهائن الأبرياء والسكان المدنيين”.

* بيان وزارة الخارجية الإماراتية:

“أدانت دولة الإمارات بشدة الاستهداف العسكري الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأعربت عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأكدت وزارة الخارجية “أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر وتوسيع رقعة الصراع”.

* بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي:

“يواصل الكيان الصهيوني الغاصب سياساته العدوانية وتوسعة الصراع في المنطقة ومنهج الاعتداءات السافرة التي يرتكبها دون رادع، وهذه المرّة يوجه يد العدوان نحو الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما اقترفه من اعتداء جوي فجر اليوم على أهداف إيرانية”.

“وإذ يستنكر ويدين العراق بأشدّ العبارات الواضحة هذا العدوان، يجدد تضامنه ووقوفه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويجدد الموقف الثابت والمبدئي الداعي لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان والعمل الإقليمي والدولي الشامل على دعم الاستقرار في المنطقة”.

* حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على تيليجرام:

“ندين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في إيران، واستهدف مواقع عسكرية في عدة محافظات، ونعدُّه انتهاكا صارخا للسيادة الإيرانية وتصعيدا يستهدف أمن المنطقة وسلامة شعوبها، ما يحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات هذا العدوان المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية”.

* المكتب السياسي لحركة الحوثي اليمنية، كما ورد على موقع قناة المسيرة

“استهداف إيران يأتي على خلفية موقفها الرسمي والشعبي الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفضها حرب الإبادة في غزة. نؤكد التضامن المطلق مع الحكومة الإيرانية وحقها المشروع في الرد على الاعتداءات الصهيونية المتوالية”.