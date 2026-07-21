رسوم جمركية أميركية جديدة تستهدف عشرات الاقتصادات قريبا (مسؤول)

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توقع ممثل البيت الأبيض للتجارة جيميسون غرير في مقابلة مع قناة سي إن بي سي الثلاثاء، أن يتم “قريبا” إعلان رسوم جمركية جديدة تستهدف نحو 60 اقتصادا.

وفي وقت بدأ مكتبه تحقيقات في بعض الممارسات التجارية، بما فيها تلك المتعلقة بالعمل القسري، أعلن غرير أن صدور النتائج متوقع بحلول نهاية الأسبوع، متحدثا عن “تحرك وشيك”، رغم عدم تحديده جدولا زمنيا.

وستحل هذه الرسوم التي قد تستهدف الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي، محل تعرفات موقتة نسبتها 10% وكان فرضها الرئيس دونالد ترامب بعدما أبطلت المحكمة العليا تعرفات فُرضت العام الماضي.

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