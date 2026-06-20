رصد أول إصابة بسلالة “اتش 5” من إنفلونزا الطيور في البر الرئيسي الأسترالي

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رُصدت أول إصابة بسلالة “اتش 5” المعدية من إنفلونزا الطيور في البر الرئيسي الأسترالي، الذي كان حتى الآن بمنأى عن هذا الفيروس، وفق ما أعلنت وزيرة الزراعة جولي كولينز السبت.

وقالت كولينز خلال مؤتمر صحافي في العاصمة كانبرا إن السلالة رُصدت لدى طائر بحري مهاجر من نوع الكركر البني، في منطقة نائية في غرب أستراليا، وأكدتها وكالة العلوم الوطنية.

وأظهرت عينات أُخذت من طائر آخر ينتمي إلى نوع النوء العملاق نتيجة يُشتبه في كونها إيجابية كذلك.

وقالت كولينز “رغم أن النتيجة مخيبة للآمال، إلا أنها ليست مفاجئة، نظرا إلى انتشار سلالة اتش 5 من إنفلونزا الطيور عالميا”.

وأضافت “أؤكد عدم وجود حتى الآن أي دليل على نفوق جماعي، ولا أي دليل على إصابة الدواجن. كنا نعلم جميعا أننا لن نكون بمنأى عن إنفلونزا الطيور بشكل دائم”.

وقد تسببت سلالة اتش 5 بحالات خطرة ونسب وفيات عالية بين الدواجن والطيور البرية والثدييات المصابة في مختلف أنحاء العالم. أُصيبت ثدييات بحرية أيضا، كما رُصدت حالات إصابة لدى حيوانات أخرى مثل القطط والماعز والألبكة والخنازير.

وأعلن علماء أستراليون الخميس أنّ سلالة اتش 5 من إنفلونزا الطيور تسببت بنفوق أكثر من 13 ألفا من صغار فقمة الفيل بعد إصابة مستعمرة تكاثر في جزيرتي هيرد وماكدونالد، وهما أرخبيل بركاني شبه قطبي جنوبي في جنوب المحيط الهندي.

كلن/رك/جك