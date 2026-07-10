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رصد أول إصابة بسلالة “اتش 5” من إنفلونزا الطيور لدى طائر بحري في استراليا

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رصد علماء أول إصابة بسلالة “اتش 5” المعدية من إنفلونزا الطيور لدى طائر بحري في البلاد، وفق ما أعلنت الحكومة الأسترالية الجمعة.

وقد سُجلت اثنتا عشرة إصابة بسلالة “اتش 5” في أستراليا منذ حزيران/يونيو، إلا أنها اقتصرت على طيور مهاجرة ولم تشمل الحيوانات البرية المحلية.

وأكدت فحوص مخبرية إصابة طائر من نوع الخرشنة المتوجة، وهو طائر بحري كبير، في بلدة روب الساحلية في جنوب أستراليا.

وقالت وزيرة الزراعة الأسترالية جولي كولينز، في مؤتمر صحافي “رغم أن هذا التطور مقلق، إلا أنه ليس مفاجئا”، مشيرة إلى “عدم وجود حتى الآن أي دليل على حدوث نفوق جماعي بسبب سلالة اتش 5 من فيروس إنفلونزا الطيور”.

ولفتت إلى عدم وجود أي مؤشرات إلى انتشار الفيروس لدى أنواع أخرى من الحيوانات أو الدواجن، مؤكدة أن “الخطر على صحة الإنسان لا يزال منخفضا”.

دجو/رك/ب ح 

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