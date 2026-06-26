رصد حطام طائرة عند ناطحة سحاب في العاصمة الصينية (شهود)

afp_tickers

المشاركة

2دقائق

أفاد شاهد عيان برؤية حطام طائرة ونيران عند قاعدة أعلى ناطحة سحاب في بكين الجمعة، بينما شاهد صحافيون في وكالة فرانس برس فجوة في إحدى جهاتها.

وأظهرت لقطات فيديو التقطها الشاهد من مبنى قريب، عربات إطفاء وهي ترش المياه على ألسنة لهب على الأرض أمام برج “سيتيك” البالغ ارتفاعه 528 مترا، بينما كان حطام يشبه جزءا من طائرة صغيرة، على الأرض بجوار المبنى.

وشاهد مراسلون لفرانس برس ثقبا في نافذة في طبقة مرتفعة، بينما انتشرت الشرطة وسيارات الإسعاف في المنطقة.

ورفضت الشرطة التعليق على الحادث.

وقال الشاهد لفرانس برس مشترطا عدم كشف هويته “لا أعرف لماذا ستحلّق طائرة إلى هنا. الأمر فعلا غريب للغاية”.

وصرّح رجل يعمل داخل ناطحة السحاب لفرانس برس “رأيت حطاما في طريقي إلى الخارج. بدا وكأنه جزء من طائرة”.

وقالت سيدة لفرانس برس إنها تلقت تعليمات بإخلاء المبنى عبر السلالم وعدم استخدام المصاعد. وأضافت “نزلت مسرعة عبر عشرات الطوابق”.

وأعربت امرأة كانت تنظر الى المبنى، عن صدمتها. وقالت “أمور كهذه لا يمكن أن تحدث في بكين… الأمر شائع جدا في الخارج، لكن لا ينبغي أن يحدث في الصين”.

وقال شاهد آخر إنه هرع إلى المكان فور تداول معلومات عن حادث تحطم على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا الى أنها كانت تُحذف بسرعة.

ويتألف برج “سيتيك” (CITIC) من 108 طبقات فوق الأرض وسبع تحتها، ويعمل فيه نحو 12 ألف موظف. وتفرض الصين قيودا صارمة على مجالها الجوي، خصوصا فوق المناطق الحضرية في بكين.

وفي نيسان/أبريل، أعلنت الصين أنها ستحظر بيع الطائرات المسيّرة في بكين، وستُلزم المستخدمين التقدّم بطلب للحصول على إذن لكل رحلة في العاصمة.

لل-بفس-اسك-دهو/كام/ح س