رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب يتخطى 22 مليار درهم

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تخطى رصيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب، عتبة 22 مليار درهم(5,99 مليارات دولار) نهاية آب/أغسطس الماضي، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام)ز

وذكرت الوكالة الرسمية أنّ الرصيد ارتفع بنحو 3,5% على أساس شهري ليصل إلى 22,021 مليار درهم مقارنة بـ21,28 مليار درهم نهاية تموز/يوليو، فيما نما رصيده الذهبي منذ بداية العام بنسبة تتجاوز 21,3% وذلك مقارنة بمستواه عند 18,147 مليار درهم نهاية العام الماضي.

وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي الصادرة الجمعة، بلغت قيمة الودائع تحت الطلب 1,05 تريليون درهم نهاية آب/أغسطس الماضي، منها 767,089 مليار بالعملة المحلية، فيما بلغت قيمة الودائع الادخارية 303,714 مليار درهم، منها نحو 254 مليار درهم بالعملة المحلية، ووصلت قيمة الودائع لأجل إلى 886,661 مليار درهم منها 524,73 بالعملة المحلية.

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