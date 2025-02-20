رفات أسرة بيباس تعود يوم الخميس لإسرائيل بعد آمال في استعادتهم أحياء

reuters_tickers

3دقائق

من أمير كوهين ومعيان لوبيل

نير عوز (إسرائيل) (رويترز) – بعد ساعات من إعلان حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إنها ستسلم رفات رهائن إسرائيليين، وهم شيري بيباس وطفلاها يوم الخميس، قالت زوجة شقيق شيري إنها لم تفقد الأمل في عودتهم أحياء.

وكتبت عوفري بيباس ليفي على فيسبوك “أطلب منكم تأجيل تأبين أسرتي… نتمسك بالأمل منذ 16 شهرا ولن نفقد الأمل الآن”.

وتحولت شيري بيباس وطفلاها أرئيل وكفير إلى رمز بالنسبة للإسرائيليين لما حدث في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 وهو اليوم الذي احتجزتهم فيه حماس رهائن من تجمع نير عوز السكني واقتادتهم إلى قطاع غزة.

وتعرض واحد من كل أربعة في تجمعات سكنية للقتل أو الاختطاف في ذلك اليوم. وخلال ساعات بعد الاختطاف، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور لشيري بيباس وهي محاطة بمسلحين وتحتضن طفليها البالغين من العمر أربع سنوات وتسعة أشهر في ذلك الوقت.

وتناثرت ألعاب على منطقة عشبية في منزل الأسرة وحمل باب المنزل الذي لا يزال يحمل ثقوب طلقات رصاص صورا للأسرة المؤلفة من أربعة أفراد وهم يبتسمون.

وياردن بيباس زوج شيري ممن احتجزوا أيضا من التجمع السكني لكنه اقتيد لمكان منفصل عن أسرته وتم الإفراج عنه في الأول من فبراير شباط في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو شهر.

وتم الإفراج عن أغلب النساء والأطفال من بين 251 رهينة احتجزوا يوم الهجوم الذي قادته حماس في صفقة تبادل مقابل سجناء ومعتقلين فلسطينيين من النساء والقصر خلال هدنة استمرت أسبوعا في أواخر نوفمبر تشرين الثاني 2023.

لكن لم يشمل ذلك شيري وطفليها. وقالت حماس وقتها إن ضربة إسرائيلية قتلتهم.

وقالت إسرائيل إنها لم تتمكن من تأكيد ما أعلنته حماس وإن الثلاثة ليسوا ضمن 36 رهينة قدرت السلطات الإسرائيلية أنهم توفوا بناء على معلومات مخابرات وأدلة جنائية.

وقبل عام، استعاد الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لكاميرات مراقبة أمنية يظهرهم أحياء في قطاع عزة يوم اختطافهم ولم يقل في الأشهر التالية سوى إن هناك مخاوف جادة على أرواحهم.