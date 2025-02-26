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رفع الحظر عن “آي فون 16” في إندونيسيا إثر اتفاق بين جاكرتا وآبل

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توصلت الحكومة الإندونيسية إلى اتفاق مع شركة آبل لرفع الحظر على هواتف “آي فون 16” في أراضيها، وفق ما أفاد مصدر مطلع الثلاثاء، في اتفاق يتضمن استثمارات من المجموعة الأميركية العملاقة.

وفي نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر، قررت السلطات الاندونيسية تعليق مبيعات الجيل الأحدث من هواتف آبل الذكية الرائدة، معتبرة أن التمويل الذي وعدت به الشركة العملاقة التي تتخذ مقرا في كوبرتينو (كاليفورنيا) غير كاف.

واقترحت الشركة الأميركية في البداية استثمار 100 مليون دولار في إندونيسيا، التي يتطلب تشريعها من مصنعي الهواتف دمج ما لا يقل عن 40% من المكونات المنتجة محليا.

وبعد ذلك، راجعت شركة آبل مقترحها وعرضت مليار دولار لبناء مصنع لإنتاج أجهزة “إيرتاغز” الصغيرة في اندونيسيا.

ولم يُكشف عن شروط الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الطرفين.

ولم ترد وزارة الصناعة الإندونيسية على الفور على أسئلة وكالة فرانس برس.

كما حظرت إندونيسيا أيضا مبيعات هاتف “بيكسل” Pixel الذكي من غوغل منذ تشرين الثاني/نوفمبر، بعدما اعتبرت أيضا أن المبالغ التي خصصتها المجموعة الأميركية العملاقة للإنتاج المحلي لا تتوافق مع التشريعات الإندونيسية.

بور-جفك/جك/ب ح 

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