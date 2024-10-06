رفع القيود عن الرحلات الجوية في إيران

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دبي (رويترز) – قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية يوم الأحد إن السلطات رفعت القيود التي فرضتها في وقت سابق على الرحلات الجوية بعد تأكدها من سلامة ظروف الطيران.

وقللت السلطات بذلك مدة إلغاء الرحلات التي أعلنتها في وقت سابق.

وكان متحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية قد قال في وقت سابق من يوم الأحد إن الرحلات الجوية من المطارات الإيرانية سوف تُلغى بدءا من الساعة التاسعة مساء يوم الأحد حتى السادسة من صباح يوم الاثنين بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

وقالت وسائل الإعلام قبل ست ساعات من نهاية الموعد المحدد لإلغاء الرحلات “بعد التأكد من منظمة الطيران المدني من أن ظروف الطيران مواتية وآمنة، أُزيلت جميع القيود المعلن عنها ويُسمح لشركات الطيران بمباشرة عملياتها”.

ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني قوله إن الرحلات الجوية أُلغيت في بادئ الأمر بسبب قيود تشغيلية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفرضت إيران قيودا على الرحلات الجوية يوم الثلاثاء عندما أطلقت صواريخ على إسرائيل في هجوم توعدت الأخيرة بالرد عليه.