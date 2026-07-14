رفع قيود العبور بين جبل طارق وإسبانيا

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تدخل معاهدة حرية التنقل بين جيب جبل طارق البريطاني وإسبانيا حيز التنفيذ الأربعاء، لتنتهي بذلك طوابير الإنتظار اليومية وحواجز التفتيش.

ويستقبل جبل طارق، وهو إقليم بريطاني صغير عدد سكانه أربعون ألف نسمة، 15 ألف عامل بريطاني يوميا.

وأُبرم الاتفاق بعد سنوات من المفاوضات الصعبة التي جرت في ظلّ التوترات بين لندن وبروكسل إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء المنطقة الحدودية، حيث يعمل عمال منذ أسابيع على تفكيك السياج المعدني القديم ونقاط العبور التي كانت تفصل الجيب عن إسبانيا.

وقال سانشيز “أخيرا، وبعد مئات السنين، سيصبح من الممكن هدم آخر جدار ما زال قائما في الاتحاد الأوروبي”.

وكانت التوترات في ذورتها عام 1969 عندما أغلق نظام الديكتاتور الإسباني فرانسيسكو فرانكو الحدود بعد أن صوّت سكان جبل طارق بأغلبية ساحقة في استفتاء لصالح البقاء تحت السيادة البريطانية.

ولم تُفتح الحدود بالكامل مجددا إلا عام 1985.

دس-مبي/خلص/جك