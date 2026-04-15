رقم قياسي لعدد السياح في اليابان رغم الخلاف مع الصين وحرب الشرق الأوسط
سجلت اليابان رقما قياسيا جديدا في عدد السياح الأجانب القادمين إليها في آذار/مارس رغم انخفاض كبير آخر في أعداد الزوار الصينيين وتراجع أعداد السياح القادمين من الشرق الأوسط، وفقا لبيانات رسمية صدرت الأربعاء.
وبلغ عدد السياح الدوليين 3,6 مليون زائر بزيادة قدرها 3,5% على أساس سنوي، وهو رقم قياسي جديد لشهر آذار/مارس الماضي، بحسب المنظمة الوطنية اليابانية للسياحة.
وانخفض عدد الزوار الصينيين بنسبة 56% مسجلا 291 ألفا و600 زائر، بعدما دعت بكين مواطنيها إلى عدم زيارة اليابان العام الماضي، بينما انخفض عدد الزوار القادمين من الشرق الأوسط بنسبة 30% ليصل إلى 16 ألفا و700 زائر بسبب الحرب مع إيران.
وتدهورت العلاقات بين اليابان والصين منذ أن صرحت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي باحتمال تدخل اليابان عسكريا في أي محاولة صينية للاستيلاء على تايوان.
