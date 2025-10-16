رهينة إسرائيلية سابقة: الإفراج عن المحتجزين كان ممكنا قبل وقت طويل

أكدت رهينة إسرائيلية سابقة الأربعاء أنه كان من الممكن إعادة جميع من كانوا محتجزين معها في غزة “قبل وقت طويل” بينما تحدث أقارب الرهائن الذين أُفرج عنهم مؤخرا عن المعاناة التي مر بها أحباؤهم.

بقيت أربيل يهود محتجزة لمدة 500 يوم تقريبا إلى أن أُفرج عنها في وقت سابق هذا العام بموجب هدنة سابقة في غزة.

وتحّدثت الأربعاء في مؤتمر صحافي إلى جانب عائلات رهائن أُفرج عنهم مؤخرا، بينهم شريكها أرييل كونيو الذي أُطلق سراحه هذا الأسبوع إلى جانب باقي الرهائن الأحياء.

وقالت يهود “كان بإمكاننا إعادتهم منذ مدة طويلة”.

وأشارت إلى أن الاتفاق الذي أدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب دور الوساطة فيه كان من الممكن أن يتم التوصل إليه قبل ذلك، وهو أمر كان من شأنه أن ينقذ حياة مزيد من الرهائن.

وقالت “بينما نحن هنا ومحظوظون باحتضان أحبائنا، هناك عشرات العائلات التي لن تحتضن أحباءها أبدا”.

أثناء هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، خُطف 251 رهينة وتم نقلهم إلى غزة.

وشاركت يهود التي انتقدت علنا الحكومة الإسرائيلية في مسيرات مطالبة بوقف إطلاق النار وإعادة الرهائن.

وفي وقت سابق هذا العام، اتّهمت السلطات الإسرائيلية بتعريض حياة الرهائن إلى الخطر عبر تعطيل المفاوضات.

وقالت أثناء مسيرة في وقت سابق هذا العام “أريدكم أن تعرفوا أنه عندما تنسف إسرائيل الاتفاقيات، فإنها تقوم بذلك فوق رؤوس الرهائن”.

وأضافت “تتدهور ظروفهم فورا، تقل كميات الطعام ويزداد الضغط ولا ينقذهم القصف والعمليات العسكرية، بل يعرّض حياتهم إلى الخطر”.

وفي المؤتمر الصحافي الأربعاء، تحدّثت سيلفيا كونيو، والدة أرييل وديفيد كونيو، عن معاناة انتظار عودة نجليها بعدما فقدت عددا من أقاربها في هجوم حماس قبل عامين.

وقالت كونيو “عاد أبنائي! قبل عامين، في صباح أحد الأيام، خسرت نصف عائلتي. اختفى اثنان من أبنائي واثنتان من زوجات أبنائي واثنتان من أحفادي.. انهار العالم من حولي ومن حول عائلتي في لحظة”.

شاركت كونيو أيضا، التي هاجرت من الأرجنتين إلى إسرائيل عام 1986، في مسيرات تل أبيب الأسبوعية الداعية إلى وقف إطلاق النار وضمان الإفراج عن الرهائن.

وقالت “على مدى عامين، لم أتنفس. على مدى عامين، شعرت كأنني محرومة من الهواء. واليوم أقف هنا أمامكم وأريد أن أصرخ: ديفيد وأرييل هنا!”.

وأضافت “أعرف أن تعافيهما سيستغرق وقتا، لكنني أثق بنجليّ”.

تحدّث أيضا كوبي كالفون، والد الرهينة المفرج عنه سيغيف كالفون، قائلا إن ابنه عاش معاناة “شديدة” أثناء العامين اللذين قضاهما محتجزا.

وقال “ينبغي الإشارة إلى أن العامين اللذين قضاهما محتجزا كانا صعبين حقا، إذ بلغ الجوع مستويات حادة إلى جانب الانتهاكات النفسية والجسدية”.

وأضاف “نبدأ الآن رحلة جديدة، رحلته نحو إعادة التأهيل. لن تكون سهلة، لكننا سنقف إلى جانبه”.

