رهينة إسرائيلي يلتئم شمله مع صديقته بعد احتجازهما لدى حماس في غزة

من معيان لوبيل

القدس (رويترز) – التأم شمل الرهينة الإسرائيلية السابقة نوعا أرغاماني يوم الاثنين مع صديقها أفيناتان أور الذي أُطلق سراحه خلال الساعات الماضية.

وكانت صرخات أرغماني اليائسة على ظهر دراجة نارية، واحدة من أكثر الصور المؤثرة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وظهر أور (32 عاما) في مقطع فيديو نشرته الحكومة وهو يعانق والديه ويقبلهما في البداية، بينما تردد والدته ترنيمة يهودية للتعبير عن الامتنان للحظات التي تعيشها بعد عودته من الأسر الذي دام عامين لدى حماس في قطاع غزة.

بعد ذلك يظهر أور في المقطع أثناء اقتياده إلى غرفة حيث يجد أرغماني (28 عاما) التي أنقذتها القوات الخاصة الإسرائيلية من الأسر في غزة مع ثلاثة رهائن آخرين في يونيو حزيران 2024.

ويتعانق الاثنان ويقبلان بعضهما البعض في لحظة مشاعر غامرة فيما يبدو.

وانتشرت في أنحاء العالم، بعد هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول بوقت قصير، لقطات لأرغماني أثناء اقتيادها إلى غزة على دراجة نارية وتتوسل من أجل حياتها وتمد يدها بيأس نحو صديقها وهو يسير إلى جانبها على قدميه.

وكان الاثنان اختُطفا من مهرجان نوفا الموسيقي الذي كان أحد المحاور الرئيسية لهجوم حماس في جنوب إسرائيل. وقُتل أكثر من 360 شخصا في الموقع واحتُجز 40 آخرون رهائن. وبعد عودة أرغماني، نظمت حملة من أجل عودة الرهائن الآخرين.

وسلمت حماس يوم الاثنين أور و19 رهينة إسرائيليا آخرين في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصل إلى إسرائيل قبل وقت قصير من إطلاق سراح أور.

وأفرجت إسرائيل عن نحو 2000 سجين فلسطيني في اتفاق التبادل.

