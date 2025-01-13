رهينة سابقة تستذكر “كابوس” الاحتجاز في غزة وتطالب بإعادة الجميع

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تقول الرهينة الإسرائيلية السابقة إيلانا غريتسيفسكي التي أفرج عنها في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 خلال هدنة بين إسرائيل وحركة حماس استمرت أسبوعا، إنها ما زالت تعيش “كابوس” الاحتجاز مع بقاء شريكها في قطاع غزة.

تبذل غريتسيفسكي (31 عاما) كل جهد ممكن من أجل إعادة شريكها ماتان زانغوكر وهو بين الرهائن الذين اقتادهم مسلحون من حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى داخل القطاع.

وتوضح غريتسيفسكي في مقابلة مع وكالة فرانس برس في مقر منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في تل أبيب “روحي ما زالت هناك”.

في كانون الأول/ديسمبر المنصرم، نشرت حركة حماس مقطع فيديو لزانغوكر الذي اختطف وشريكته من منزلهما في تجمع “نير عوز” القريب من قطاع غزة.

يومها، تم اقتياد 251 رهينة، ما زال 94 منهم في غزة، وبينهم 34 رهينة تقول إسرائيل إنها ماتوا.

وخلال الهدنة السابقة والوحيدة منذ اندلاع الحرب، أفرج عن 105 رهائن مقابل 240 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية.

وكانت غريتسيفسكي من بين أولئك الذين أفرج عنهم.

وتقول إن “رؤية ( شريكها ماتان) في مقطع الفيديو أعادتني إلى فترة أسري”، مستذكرة “الصراخ والأصوات والروائح والخوف والعجز”.

وتضيف “أنا حرة منذ أكثر من 400 يوم وصحتي في تدهور … إذا كان هذا شعوري هنا فما هي الحال بالنسبة لأولئك الموجودين في غزة منذ أكثر من 460 يوما؟”.

العام الماضي، فشلت عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة في وقف الحرب وتأمين إطلاق سراح الرهائن.

– “اتفاق فوري” –

ومنذ مطلع كانون الثاني/يناير الجاري، استأنف الوسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة المفاوضات بين إسرائيل وحماس سعيا منهم لوقف الحرب.

لكن غريتسيفسكي التي جاءت من المكسيك وهي في السادسة عشرة من عمرها، لا ترى نهاية للخوف وترغب في “اتفاق فوري”.

منذ إطلاق سراحها، عكفت غريتسيفسكي على المشاركة في التظاهرات التي تطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بضمان إطلاق سراح الرهائن.

وترافقها في هذه التحركات والدة ماتان إيناف زانغوكر وهي من أبرز الشخصيات التي تنشط في سبيل إطلاق سراح الرهائن.

وتقول غريتسيفسكي “أنا محطمة، لكنني رأيت شريكي حيا في فيديو منذ شهر، إذا استطاع الصمود في الأسر، كيف لا أستيقظ كل صباح وأكافح من أجله؟”.

ويبدو أن ذكريات أسرها لا تزال تطاردها.

وتوضح “فقدت 11 كيلوغراما أثناء الأسر، تعرضت للتحرش الجنسي، تعرض جسدي للحرق، فقدت السمع جزئيا في أذني اليسرى، وأصبت بخلع في فكي … ما زلت أعاني وأجد صعوبة حتى في أن أبدأ أي عملية تأهيل”.

يكمل الرهينة السابق الآخر لويس هار عامه الثاني والسبعين الشهر المقبل. وتم إنقاذه وفرناندو ميرمان في عملية إسرائيلية بعد 129 يوما في الأسر في قطاع غزة.

يقول هار الذي تم اقتياده إلى قطاع غزة من تجمع نير إسحق إبان الهجوم، إنه لن يشعر بالراحة حتى إذا “تم تحرير الجميع”، متحدثا عن “الجحيم اليومي” الذي عاناه.

لا “للمزيد من الوعود” –

وبينما يُحتجز العديد من الرهائن في الأنفاق، يقول هار إنه كان محتجزا في شقة في غزة، وكان يحصل على قطعة خبز يوميا، ويبكي في الليل وهو يفكر في عائلته.

ويصف هار اللحظة التي تمكن فيها الجنود الإسرائيليون أخيراً من الوصول إليه وإلى ميرمان بأنها كانت “مؤثرة جدا”. ويقول إن عودته تظهر أنه “لا ينبغي أن تستسلم”.

لكنه يقول “أنا لست الرجل نفسه، ولكن الآن يجب أن ينصب التركيز على الآخرين، على إعادتهم جميعاً”.

وهذا ما تطالب به الاحتجاجات الأسبوعية التي تشهدها تل أبيب وتشارك فيها كل من غريتسيفسكي وزانغوكر.

وتقول غريتسيفسكي إنها تشعر “بقليل من الاحباط” في كل مرة تفشل فيها المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في التوصل إلى اتفاق.

وتضيف “لكنني أبقى متفائلة وإلا لما استطعت النهوض في الصباح”، مطالبة “بتحرك” وضغط دوليين على كل من حماس ونتانياهو.

وتقول “لا نريد المزيد من الوعود”.

ميب/جد/ها/ص ك