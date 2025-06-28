رواندا والكونغو الديموقراطية توقعان اتفاق سلام في واشنطن

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وقعت رواندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية اتفاق سلام الجمعة في واشنطن بهدف وضع حد لنزاع أودى بآلاف الأشخاص وتعهدتا بوقف الدعم للمتمردين فيما أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالخطوة التي ستمنح الولايات المتحدة حقوق تعدين في الكونغو الديموقراطية.

وقال ترامب لدى استقباله وزيري خارجية البلدين في البيت الأبيض “اليوم تُطوى صفحة العنف والدمار وتبدأ المنطقة بأكملها فصلا جديدا من الأمل والفرص والوئام والازدهار”.

ويأتي الاتفاق بعد أن سيطرت جماعة “إم23″، وهي قوة متمردة من التوتسي تتهم رواندا بدعمها، على شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية وهي منطقة شاسعة غنية بالمعادن، بما في ذلك مدينة غوما.

ويستند الاتفاق إلى مبادئ وافقت عليها الدولتان في نيسان/أبريل، وتتضمّن أحكاما بشأن “احترام وحدة الأراضي ووقف الأعمال العدائية” في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، بعد الهجوم الذي قادته جماعة إم 23 المسلّحة.

ولا يذكر الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية قبل أن يتولى ترامب مهام ولايته، صراحة مكاسب جماعة إم23 في المنطقة التي مزقتها عقود من الحروب، لكنه يدعو رواندا إلى إنهاء “تدابير دفاعية” اتخذتها.

ونفت رواندا تقديم أي دعم مباشر لجماعة “إم23″، لكنها طالبت بوضع حد لجماعة مسلحة أخرى، هي القوات الديموقراطية لتحرير رواندا، التي أنشأها أفراد من الهوتو مرتبطون بمذابح التوتسي في الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

ويدعو الاتفاق إلى “تحييد” القوات الديموقراطية لتحرير رواندا، مع تأكيد وزير الخارجية الرواندي أوليفييه اندوهوجيريهي على أن يتم “إيلاء أولوية قصوى … لإنهاء الدعم الحكومي نهائيا وبشكل لا رجوع عنه وقابل للتحقق” لمتمردي الهوتو.

وقال اندوهونغيريهي خلال حفل توقيع الاتفاق في وزارة الخارجية الأميركية إن العملية “ستترافق مع رفع التدابير الدفاعية الرواندية”.

لكنه أضاف “يجب أن نقر بوجود قدر كبير من عدم اليقين في منطقتنا وخارجها لأن العديد من الاتفاقات السابقة لم تُنفَّذ”.

وسلطت نظيرته الكونغولية تيريز كاييكوامبا واغنر الضوء على الدعوة في الاتفاق لاحترام سيادة الدولة.

وقالت إن الاتفاق “يتيح فرصة نادرة لطي صفحة الماضي، ليس بالكلام فحسب، بل بتغيير حقيقي على أرض الواقع. بعض الجروح ستلتئم، لكنها لن تختفي تماما”.

وينص الاتفاق أيضا على إنشاء هيئة تنسيق أمني مشتركة لرصد التقدم، ويدعو بشكل مبهم إلى “إطار للتكامل الاقتصادي الإقليمي” في غضون ثلاثة أشهر.

– ترامب يشيد بدوره –

أشاد ترامب بالجهود الدبلوماسية التي أفضت إلى الاتفاق، واستهل المراسم في البيت الأبيض بذكر صحافي قال إن الرئيس الأميركي يستحق جائزة نوبل للسلام.

وفي حديثه للصحافيين في وقت سابق الجمعة قال ترامب إن الولايات المتحدة ستتمكن من الحصول على “الكثير من حقوق التعدين في الكونغو”.

تمتلك جمهورية الكونغو الديموقراطية احتياطيات ضخمة من المعادن الحيوية، مثل الليثيوم والكوبالت التي تُعد عناصر أساسية في صناعة المركبات الكهربائية والتقنيات المتقدمة، فيما تعد الصين، المنافس الأبرز للولايات المتحدة، أحد المصادر الرئيسية لهذه المواد.

وقال ترامب إنه لم يكن على دراية بالنزاع لدى تلميحه على ما يبدو إلى أهوال الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 التي قُتل فيها ملايين الأشخاص معظمهم من التوتسي خلال 100 يوم.

وأوضح “لستُ على دراية كافية بهذا الأمر، لأنني لم أكن أعرف الكثير عنه. كنت أعرف شيئا واحدا، كانوا يتقاتلون لسنوات عديدة بالسواطير”.

وتعقيبا على الاتفاق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه “خطوة بارزة نحو نزع فتيل التصعيد والسلام والاستقرار” في شرق الكونغو الديموقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى.

وقال في بيان “أحث الأطراف على الوفاء الكامل بالالتزامات التي تعهدوا بها في اتفاق السلام… بما فيها وقف الأعمال الحربية، وجميع التدابير الأخرى المتفق عليها”.

ورحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السبت بالاتفاقية التاريخية. وقال محمود علي يوسفو الذي حضر توقيع الاتفاق في واشنطن بما وصفه بأنه “إنجاز هام” وأشاد “بجميع الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والمصالحة في المنطقة”.

وأضاف في بيان صادر عنه السبت أنه “يقدر الدور البناء والداعم الذي لعبته الولايات المتحدة ودولة قطر في تسهيل الحوار والتوافق الذي أفضى إلى هذا التطور”,

لكن دينيس موكويغي، طبيب النساء الحائز جائزة نوبل للسلام لعام 2018 بالاشتراك مع الأيزيدية ناديا مراد، لجهوده في إحقاق العدالة لضحايا العنف الجنسي في النزاعات، عبَّر عن قلقه إزاء الاتفاق اذي قال إنه يصب في مصلحة رواندا والولايات المتحدة بشكل فعلي.

وقال في بيان قبل التوقيع إن الاتفاق “سيكون بمثابة مكافأة على العدوان، وإضفاء الشرعية على نهب الموارد الطبيعية الكونغولية، وإجبار الضحية على التخلي عن تراثها الوطني بالتضحية بالعدالة من أجل ضمان سلام هش وغير مستقر”.

من ناحيتها رحبت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان التي عملت في جمهورية الكونغو الديموقراطية، بجهود التهدئة لكنها أشارت إلى أن الاتفاق يحتوي على “ثغرات كبيرة” أبرزها غياب المساءلة عن الانتهاكات الحقوقية.

شست/غد/ص ك