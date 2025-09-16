رواية “أنثى فرس النبي” تحصد جائزة خالد خليفة للرواية في دورتها الأولى

فازت رواية “أنثى فرس النبي” للكاتبة السورية مناهل السهوي بجائزة خالد خليفة للرواية في دورتها الأولى، التي خُصصت هذا العام للرواية السورية، وفق ما أعلنت لجنة التحكيم الثلاثاء.

وترأس لجنة التحكيم الروائية والأكاديمية المصرية ميرال الطحاوي، وشاركها الروائي والشاعر اليمني المقيم في باريس علي المقري والروائي السوري يعرب العيسى. ومن المقرر تسليم الجائزة في 30 أيلول/سبتمبر المقبل في المكتبة الوطنية بدمشق، إحياء لذكرى رحيل الروائي السوري البارز خالد خليفة عام 2023.

وستُنشر الرواية الفائزة بالتعاون مع دار الشروق المصرية، وتدور أحداثها حول “كارمن”، الطفلة التي تفقد والدتها قتلاً أمام عينيها، لتنشأ في صراع داخلي مع الفقدان والخذلان والهشاشة.

وقالت لجنة التحكيم في حيثياتها إن الرواية تشكّل “محاولة لتعرية الذات والعالم المحيط من خلال مساءلة الجسد وتحفيزه لكي يمضي إلى منتهى تحقّق وجوده”.

والكاتبة مناهل السهوي، المولودة عام 1991 في السويداء والمقيمة حالياً في بيروت، تعمل صحافية منذ 2016. صدرت لها مجموعتان شعريتان ومسرحية واحدة، و”أنثى فرس النبي” هي أول أعمالها الروائية.

وأسست المسابقة بمبادرة من أصدقاء خليفة، وهي مخصّصة للرواية الأولى، وتهدف إلى دعم الروائيين الشباب وتجسيد القيم التي دافع عنها صاحب “لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة” و”الموت عمل شاق”، من حرية التعبير ومواجهة الاستبداد.

ويُعد خالد خليفة (1964 – 2023) أحد أبرز الأصوات الروائية السورية في العقود الأخيرة. وُلد في الأتارب قرب حلب ودرس الحقوق في جامعتها. أصدر سبع روايات تُرجمت إلى لغات عدة بينها الفرنسية والألمانية والإنكليزية والإسبانية، وحاز جائزة نجيب محفوظ للأدب عام 2013 عن روايته “لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة”.

