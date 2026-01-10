روبيو: أمريكا تدعم شعب إيران

10 يناير كانون الثاني (رويترز) – عبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم السبت عن دعم الولايات المتحدة للشعب الإيراني، بعد أن قطعت السلطات الإيرانية الإنترنت وسعت إلى قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تجتاح البلاد.

وكتب روبيو على منصة إكس “الولايات المتحدة تدعم الشعب الإيراني الشجاع”.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد وجه تحذيرا جديدا لقادة إيران أمس الجمعة قائلا “من الأفضل ألا تبدأوا بإطلاق النار، لأننا سنطلق النار أيضا”.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)