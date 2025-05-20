روبيو: أمريكا لم تبحث ترحيل الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا

reuters_tickers

1دقيقة

واشنطن (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لم تناقش ترحيل الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا لكنه أضاف أن واشنطن سألت دولا أخرى في المنطقة عما إذا كانت مستعدة لاستقبال مواطني غزة الراغبين في الانتقال طواعية.

وأضاف روبيو “ما تحدثنا عنه مع بعض الدول هو: إذا قال أحدهم طواعية وعبر عن رغبته في الذهاب إلى مكان آخر لفترة من الوقت لأنه مريض أو لأن أطفاله بحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة أو ما شابه، فهل هناك دول في المنطقة مستعدة لاستقباله لفترة من الوقت؟”، مشيرا إلى أن لا علم لديه بأن ليبيا كانت ضمن تلك الدول.