روبيو: أمريكا منفتحة على الحوار لكن إيران غير جادة في المفاوضات

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مانيلا 22 يوليو تموز (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار بشأن الصراع في الشرق الأوسط، ومستعدة للتفاوض وتسوية الخلافات مع إيران، لكن طهران غير جادة في المفاوضات.

وأضاف روبيو، خلال اجتماع مع نظرائه من دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا، “إذا كانوا جادين، فنحن جادون. وإذا لم يكونوا كذلك، فسنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحنا، ومصالح حلفائنا أيضا”.

وعبر وزراء خارجية آسيان عن قلقهم البالغ إزاء تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)