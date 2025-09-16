روبيو: أمريكا وقطر على وشك الانتهاء من اتفاق مُعزَّز للتعاون الدفاعي

reuters_tickers

1دقيقة

تل أبيب (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الثلاثاء في أثناء مغادرته تل أبيب متوجها إلى الدوحة إن قطر والولايات المتحدة على وشك الانتهاء من اتفاق مُعزَّز للتعاون الدفاعي.

ويزور روبيو الشرق الأوسط وسط توترات متصاعدة بعد أن هاجمت إسرائيل قادة سياسيين تابعين لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطر الأسبوع الماضي، ما أثار انتقادات واسعة النطاق.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)