روبيو: إما أن نتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران أو سنتعامل معها بطريقة أخرى

25 مايو أَيار (رويترز) – قال وزير الخارجية ماركو روبيو اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة إما ستتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران أو ستتعامل مع هذا البلد «بطريقة أخرى».

وقال روبيو للصحفيين في نيودلهي إن الولايات المتحدة ستمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح قبل استكشاف “البدائل”.

وأضاف “هناك أمر قوي جدا على الطاولة من حيث قدرتهم على فتح المضيق، وإجراء مفاوضات حقيقية وهامة ومحددة زمنيا بشأن القضية النووية، ونأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك”.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)