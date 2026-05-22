روبيو: إنشاء إيران نظاما لتحصيل رسوم لعبور مضيق هرمز غير مقبول

هلسينجبورج (السويد) 22 مايو أيار (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة إن إنشاء إيران نظاما لتحصيل رسوم لعبور مضيق هرمز أمر غير مقبول.

وذكر قبل اجتماع لدول حلف شمال الأطلسي في بلدة هلسينجبورج بالسويد أن الحلف يجب أن يكون مفيدا لكل الأطراف المعنية، وأنه يتوقع أن يمهد الاجتماع الطريق لقمة بين قادة دول الحلف في أنقرة في وقت لاحق من العام.

وأضاف “مثل أي تحالف، يجب أن يكون مفيدا لكل الأطراف المعنية. لا بد من وجود فهم واضح للتوقعات”.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

