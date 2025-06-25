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روبيو: إيران أصبحت “أبعد بكثير” عن صنع أسلحة نووية بعد الضربة الأمريكية

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(رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لصحيفة بوليتيكو يوم الأربعاء إن إيران أصبحت “أبعد بكثير عن امتلاك سلاح نووي” بعد الضربة الأمريكية على المواقع النووية الرئيسية الثلاثة في إيران مطلع الأسبوع.

تأتي تعليقات روبيو بعد أن ذكرت رويترز ووسائل إعلام أخرى يوم الثلاثاء أن الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية عطلت برنامج طهران لبضعة أشهر فقط مستشهدة بتقييم مخابرات أمريكي أولي يستند إلى مصادر.

ورفض ترامب والبيت الأبيض هذا التقييم.

وأكد الرئيس الأمريكي عبر حسابه على منصة تروث سوشيال أن المواقع النووية الإيرانية دُمرت بالكامل. بينما أشار البيت الأبيض إلى تعليق أدلت به المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت لشبكة (سي.إن.إن)، التي كانت أول وسيلة إعلام تنشر هذا التقييم، قالت فيه إن الاستنتاج “المزعوم” “خاطئ تماما”.

وقال روبيو للصحيفة على هامش قمة حلف شمال الأطلسي “خلاصة القول، إنهم اليوم أبعد بكثير عن امتلاك سلاح نووي مما كانوا عليه قبل أن يتخذ الرئيس هذا الإجراء الجريء”.

وأضاف روبيو مشيرا إلى الأضرار التي لحقت بالمواقع النووية الإيرانية “هذا هو أهم شيء يجب إدراكه، لحقت أضرار جسيمة، جسيمة جدا، بمجموعة متنوعة من المكونات المختلفة، ونتلقى المزيد من المعلومات عنها”.

وبحسب بوليتيكو، رفض روبيو هذه التقارير الإعلامية ووصفها بأنها “زائفة”، وقال إنها لا تعكس الصورة الكاملة.

وبدا أن وقف إطلاق النار الذي توسط فيه ترامب بين إيران وإسرائيل في حالة صمود يوم الأربعاء غداة إعلان الجانبين انتهاء حربهما الجوية.

وشنت إسرائيل حربا جوية مفاجئة في 13 يونيو حزيران وهاجمت منشآت نووية إيرانية وقتلت كبار القادة العسكريين. وردت إيران، التي تنفي محاولتها صنع أسلحة نووية، بوابل من الصواريخ على مواقع عسكرية ومدن إسرائيلية.

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