روبيو: إيران أصبحت “أبعد بكثير” عن صنع أسلحة نووية

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(رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لصحيفة بوليتيكو يوم الأربعاء إن إيران أصبحت “أبعد بكثير عن امتلاك سلاح نووي” بعد الضربة الأمريكية على المواقع النووية الرئيسية الثلاثة في إيران مطلع الأسبوع.

وقال روبيو للصحيفة “خلاصة القول، إنهم اليوم أبعد بكثير عن امتلاك سلاح نووي مما كانوا عليه قبل أن يتخذ الرئيس هذا الإجراء الجريء”.

وأضاف “لحقت أضرار جسيمة، جسيمة جدا، بمجموعة متنوعة من المكونات المختلفة، ونتلقى المزيد من المعلومات عنها”.