روبيو: إيران تواصل نقض الاتفاقات و”تدفع الثمن”

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مانيلا 23 يوليو تموز (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الخميس إن الولايات المتحدة التزمت ببنود الاتفاق مع إيران، في حين دأبت طهران على التنصل من الاتفاقيات رغم تكبدها خسائر فادحة.

وأضاف “إنهم يبرمون الاتفاقيات ثم ينقضونها على الفور تقريبا، أو يقررون تغيير بنودها، ليست هذه هي طريقة إبرام الاتفاقات”.

وتابع “لذا، فهم يدفعون الثمن الآن. وربما يغيرون رأيهم خلال الأيام القليلة المقبلة مع استمرار تكبدهم خسائر فادحة”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير سها جادو)