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روبيو: إيران في مأزق كبير

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1دقيقة

مانيلا 22 يوليو تموز (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الأربعاء إن إيران في مأزق كبير، مضيفا أن الصين لم تفعل شيئا من شأنه تغيير مسار الحرب مع إيران، وكانت متعاونة في بعض الأحيان.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها روبيو للصحفيين عقب اجتماعه مع نظيره الصيني وانغ يي في مانيلا الذي استمر نحو 90 دقيقة.

وأضاف أنه بحث مع الوزير الصيني الزيارة المقررة للرئيس شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الجانبين بينهما خلافات لكن مهمتهما تتمثل في إدارة هذه الخلافات، كما أن هناك مجالات للتعاون المحتمل.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

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