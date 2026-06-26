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روبيو: اتفاق إسرائيل ولبنان يرسي آلية لنزع سلاح حزب الله

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واشنطن 26 يونيو حزيران (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة إن الاتفاق الإطاري المبرم مع إسرائيل ولبنان يرسي آلية واضحة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية.

وأضاف روبيو في بيان أن الاتفاق يتيح لإسرائيل العودة إلى حدودها بمجرد زوال التهديد الذي يواجه مواطنيها، وينشئ كذلك مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية الأطراف للبنان، بتسهيل من الولايات المتحدة.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

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