روبيو: اتفاق السلام بين إسرائيل ولبنان ممكن لكن حزب الله مشكلة

واشنطن 5 مايو أيار (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الثلاثاء إن من الممكن تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان، لكنه أشار إلى أن جماعة حزب الله هي المشكلة.

وقال روبيو للصحفيين خلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض “بوجه عام، أعتقد أن التوصل إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل أمر قابل للتحقيق في وقت قريب، وينبغي أن يحدث”.

وأضاف “المشكلة بين إسرائيل ولبنان ليست إسرائيل أو لبنان، بل حزب الله”.

وتريد الحكومة اللبنانية اتفاقا دائما مع إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، من شأنه أن ينهي سلسلة متواصلة من الاجتياحات والضربات الإسرائيلية، لكنها لا تصل إلى حد القول إنها تريد اتفاق سلام. وتقول إسرائيل إن أي اتفاق يجب أن يشمل نزع سلاح جماعة حزب الله المدعومة من إيران بشكل دائم.

وقال روبيو “ما يجب أن يحدث في لبنان، وما يريد الجميع رؤيته، هو أن تكون هناك حكومة لبنانية قادرة على التصدي لجماعة حزب الله وتفكيكها”.

وكثفت إسرائيل هجماتها الجوية على لبنان بعدما أطلقت الجماعة صواريخ على إسرائيل في الثاني من مارس آذار، بعد ثلاثة أيام من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وبعد ذلك، وسعت إسرائيل اجتياحها البري في جنوب لبنان.

وتقول وزارة الصحة اللبنانية إن أكثر من 2600 شخص قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس آذار، مع نزوح أكثر من مليون شخص. وتقول إسرائيل إن 17 من جنودها قُتلوا في جنوب لبنان، بينما قُتل مدنيان اثنان في هجمات حزب الله.

واتفقت إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق نار هش في منتصف أبريل نيسان، وجرى تمديده لاحقا إلى مايو أيار.

ومع ذلك، واصلت إسرائيل احتلال أجزاء من جنوب لبنان وهدم بلدات هناك، بينما استمرت حزب الله في شن هجمات على القوات الإسرائيلية.

وتقول طهران إن أي اتفاق لإنهاء الحرب الأوسع يجب أن يشمل أيضا وقف الهجمات الإسرائيلية في لبنان. أما واشنطن فتقول إن القضيتين منفصلتان.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )