روبيو: الانهيار المحتمل للسلطة الانتقالية السورية ربما يكون على بعد أسابيع

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واشنطن (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الثلاثاء إن السلطة الانتقالية السورية ربما تكون على بُعد أسابيع من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة، مدافعا عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا والتواصل مع حكومة دمشق.

وقال روبيو للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ “بصراحة، في ظل التحديات التي تواجهها، فإن السلطة الانتقالية ربما تكون على بُعد أسابيع، وليس شهورا، من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد كارثية، في مقدمتها تقسيم البلاد”.