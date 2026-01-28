The Swiss voice in the world since 1935
روبيو: الحكومة الإيرانية ربما تكون أضعف مما كانت عليه في أي وقت مضى

واشنطن 28 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الأربعاء إن الحكومة الإيرانية ربما تكون أضعف من أي وقت مضى وإن اقتصادها ينهار، متوقعا اندلاع الاحتجاجات مجددا في المستقبل.

وعندما سُئل روبيو، خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن تقدير وزارة الخارجية لعدد القتلى المحتملين في الاحتجاجات بإيران، أجاب “بالتأكيد (العدد) بالآلاف”.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

